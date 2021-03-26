Азербайджан занял 45-е место в исследовании уровня кибербезопасности, проведенном Comparitech

Специалисты ресурса Comparitech провели ежегодное исследование в 75 странах, в котором изучались факторы кибербезопасности, такие как уровень заражения вредоносным ПО пользовательских компьютеров, фишинговые атаки, спам-сообщения, готовность к отражению кибератак и законодательство о кибербезопасности (всего 15 критериев).

Азербайджан занял 45-е место, набрав 17,41 балла. Дания — страна с самым высоким уровнем кибербезопасности — набрала 3,56 балла.

Также были рассмотрены вредоносные атаки, связанные с COVID-19, которые повлияли на каждую страну. Данные этого исследования представлены в отдельном отчете. В компании отмечают, что, к сожалению, как и в предыдущие годы, ни одна страна не выдержала всех тестов. Фактически, страны часто достигают хороших результатов в одной области, но упускают другие моменты.