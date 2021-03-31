ASUS представила Wi-Fi-адаптер USB-AC58 со съемными антеннами

Компания ASUS анонсировала внешний адаптер беспроводной связи Wireless-AC1300, использующий для подключения к компьютеру или рабочей станции интерфейс USB.

Новинка под названием USB-AC58 соответствует стандарту Wi-Fi 5, или IEEE 802.11ac. Обеспечивается совместимость со спецификациями предыдущих поколений, в частности, 802.11a/b/g/n. Возможна работа в двух частотных диапазонах — 2,4 и 5 GHz. В первом случае скорость передачи данных теоретически может достигать 400 Мбит/с, во втором — 867 Мбит/с.

Предусмотрены две внешние антенны, которые можно снять для упрощения транспортировки. В комплект поставки входит соединительный USB-кабель. Упоминаются развитые средства обеспечения безопасности, в частности, протокол WPA3.

В продажу адаптер ASUS USB-AC58 поступит в ближайшее время. Стоимость пока не сообщается.