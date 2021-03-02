Apple впервые за год возобновила работу своих магазинов в США

Все магазины компании Apple в США вновь возобновили свою работу с начала пандемии, об этом сообщает Reuters. В течение последнего года большинство из них было закрыто в рамках карантинных мер, призванных сдержать распространение пандемии коронавируса.

Несмотря на открытие, ни в один из 271 магазин в США нельзя просто зайти за покупками. Все они позволяют клиентам забирать онлайн-заказы и получать техническую поддержку, а некоторые также позволяют пользователям получить консультацию у специалиста Apple, если те хотят купить новое устройство.

14 марта 2020 года Apple объявила о закрытии всех своих розничных магазинов за пределами Китая. В последующие месяцы некоторые магазины были вновь открыты в определенных частях мира, а некоторые в конечном итоге снова закрылись.

Отметим, что помимо закрытия магазинов, многие компании начали разрешать сотрудникам работать из дома и переключились на виртуальные мероприятия, которые продолжаются и в этом году.

Генеральный директор Apple Тим Кук (Tim Cook) предположил, что некоторые из изменений могут стать постоянными в будущем.