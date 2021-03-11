Apple потратит более 1 млрд. евро на создание нового центра разработки микросхем в Мюнхене

Компания Apple планирует потратить более 1 млрд. евро (1,2 млрд. долларов) на создание нового Европейского центра разработки микросхем в Мюнхене, Германия.

На территории площадью 30 тыс. м² разместится подразделение Apple, которое сосредоточится на разработке технологий и изделий для 5G-сетей. Согласно информации в блоге компании, озвученная сумма будет потрачена в течение следующих трех лет.

Мюнхен является крупнейшим инженерным центром компании на территории Европы. Около 4000 сотрудников и 1500 инженеров из 40 стран мира трудятся здесь над разработкой новых микросхем для разных устройств Apple. Кроме того, баварский центр Apple ведет разработку микросхем для iPhone, iPad, iMac и Apple Watch. Германия также является неотъемлемой частью цепочки поставок Apple.

«Я очень взволнован тем, что откроют для себя команды наших инженеров в Мюнхене — от исследования новых границ технологий 5G до технологий нового поколения, которые принесут в мир мощность, скорость и возможность подключения», — сказал глава Apple Тим Кук (Tim Cook).

Технологический гигант инвестировал более 15 млрд. евро (17,9 млрд. долларов) в более чем 700 местных компаний, в том числе производителя автомобильных чипов Infineon, производителя аккумуляторов для AirPods Varta и др. Расширение Apple может означать, что компания планирует продолжить разработку и использование в продукции собственных процессоров. Кроме того, по неуточненной информации, компания планирует выпустить электромобиль.