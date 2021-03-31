Apple объявила дату проведения конференции разработчиков WWDC 2021

Компания Apple объявила дату проведения ежегодной конференции разработчиков WorldWide Developer Conference 2021 (WWDC).

Как и в прошлом году, мероприятие пройдет полностью в онлайн-режиме. Оно запланировано на 7 июня 2021 года. Обычно июньское мероприятие сосредоточено на программном обеспечении. Ожидается, что Apple представит iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8, macOS 12 и tvOS 15. Но также не стоит исключать анонсов аппаратного обеспечения.

На официальных изображениях — персонажи в очках. Это дает намек на то, что могут впервые рассказать о smart-очках Apple.