Apple fotoları iCloud-dan Google yaddaşına köçürmək üçün xidmət təqdim etdi

Şəbəkədə Apple-dan çox qeyri-adi yeni bir məhsul — iCloud-dan Google bulud yaddaşına fotoşəkil köçürə bilən xüsusi bir xidmət haqqında məlumatlar ortaya çıxdı.

Engadget-in sözlərinə görə, köçürmə avtomatikdir. Avstraliya, Kanada, Avropa Birliyi, İslandiya, Lixtenşteyn, Yeni Zelandiya, Norveç, İsveçrə, İngiltərə və ABŞ-dan olan istifadəçilər yeni vasitədən yararlana bilərlər.

Köçürməni başlamaq üçün yalnız Data and Privacy səhifəsindəki iCloud hesabınıza daxil olun və Transfer a copy of your data seçin. Məlumatların göndəriləcəyi xidməti seçməli olduğunuz bir pəncərə görünəcəkdir. Orada foto və video köçürməyiniz lazım olub olmadığını da qeyd etməlisiniz.

