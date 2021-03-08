AnTuTu опубликовал рейтинги самых производительных флагманов и смартфонов среднего класса февраля

Команда разработчиков бенчмарка AnTuTu опубликовала рейтинги самых производительных Android-смартфонов среди флагманов и устройств среднего класса по итогам февраля 2021 года.

В этом месяце лидерами рейтинга самых производительных флагманов стали устройства на базе процессора Qualcomm Snapdragon 888.

По-прежнему, первое место занимает смартфон iQOO 7, набравший 726939 баллов. На втором – Vivo X60 Pro+, уступивший лидеру всего 14 баллов. На третьей позиции – Redmi K40 Pro (718434 баллов).

В Топ-10 также вошли Xiaomi Mi 11, Huawei Mate 40 Pro, Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, Redmi K40, Oppo Reno 5 Pro+ 5G, Redmi K30s и Vivo iQOO 5.

Среди Android-смартфонов среднего уровня первое место по-прежнему удерживает Redmi 10X 5G (404346 баллов). Второе место занял Redmi 10X Pro 5G (398570). На третьей позиции разместился Vivo S7t (395082 баллов).

В рейтинг AnTuTu также вошли смартфоны Huawei Nova 7 Pro, Nova 7, Nova 8 Pro, Honor 30, Nova 8, Honor X10 и Honor 30S.