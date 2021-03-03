AMD анонсировала видеокарту Radeon RX 6700 XT

На онлайн-презентации Where Gaming Begins Part 3 компания AMD анонсировала графическую карту среднего ценового сегмента Radeon RX 6700 XT, которая ориентирована на гейминг в разрешении 1440p.

Новая видеокарта основывается на 7-нм архитектуре RDNA 2, оснащена высокоскоростным Infinity Cache объемом 96 Mb и 12 Gb видеопамяти GDDR6. В Radeon RX 6700 XT используется графический процессор Navi 22, который имеет 40 вычислительных блоков (2560 потоковых процессоров) и работает на частоте 2424 MHz (разгон до 2581 MHz). Видеопамять имеет эффективную частоту 16 GHz и 192-битную шину. Расчетное тепловыделение видеокарты составляет до 230 Вт.

AMD отмечает, что Radeon RX 6700 XT в разрешении 1440p способна предложить в два раза более высокую игровую производительность по сравнению с видеокартами позапрошлого поколения, такими как GeForce GTX 1070 Ti, а также частоту кадров свыше 165 FPS в киберспортивных дисциплинах. Говорится о преимуществе новинки в производительности как над GeForce RTX 3060 Ti, так и над GeForce RTX 3070.

Продажи новой видеокарты стоимостью 479 долларов начнутся 18 марта.