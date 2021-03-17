Компания AMD анонсировала мобильные процессоры Ryzen Pro 5000, ориентированные на корпоративный сегмент.

Было представлено три модели, и по техническим характеристикам они совпадают с процессорами из линейки Ryzen 5000U. Они отличаются лишь расширенной поддержкой и дополнительными функциями безопасности.

В линейку Ryzen PRO 5000 вошли следующие модели процессоров: восьмиядерный и 16-поточный Ryzen 7 PRO 5850U (от 1,9 до 4,4 GHz), шестиядерный и 12-поточный Ryzen 5 PRO 5650U (от 2,3 до 4,2 GHz) и четырехъядерный и восьмипоточный Ryzen 3 PRO 5450U (от 2,6 до 4,0 GHz). Все новинки построены на архитектуре Zen 3 и обладают заявленным уровнем TDP 15 Вт.

Со второго квартала этого года ожидается широкая доступность ноутбуков от HP и Lenovo на новых процессорах Ryzen.