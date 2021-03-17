17.03.2021

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AMD анонсировала мобильные процессоры Ryzen Pro 5000

AMD Ryzen Pro 5000

Компания AMD анонсировала мобильные процессоры Ryzen Pro 5000, ориентированные на корпоративный сегмент.

AMD Ryzen Pro 5000

Было представлено три модели, и по техническим характеристикам они  совпадают с процессорами из линейки Ryzen 5000U. Они отличаются лишь расширенной поддержкой и дополнительными функциями безопасности.

В линейку Ryzen PRO 5000 вошли следующие модели процессоров: восьмиядерный и 16-поточный Ryzen 7 PRO 5850U (от 1,9 до 4,4 GHz), шестиядерный и 12-поточный Ryzen 5 PRO 5650U (от 2,3 до 4,2 GHz) и четырехъядерный и восьмипоточный Ryzen 3 PRO 5450U (от 2,6 до 4,0 GHz). Все новинки построены на архитектуре Zen 3 и обладают заявленным уровнем TDP 15 Вт.

AMD Ryzen Pro 5000

Со второго квартала этого года ожидается широкая доступность ноутбуков от HP и Lenovo на новых процессорах Ryzen.

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