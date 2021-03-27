Amazon и Red Hat запустили сервис Red Hat OpenShift on AWS (ROSA)

Amazon Web Services (AWS), дочерняя компания Amazon.com, и Red Hat, ведущий мировой поставщик решений с открытым кодом, объявили о запуске нового управляемого сервиса Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA), который доступен через AWS Console и помогает заказчикам Red Hat OpenShift упростить сборку, масштабирование и управление контейнерными приложениями на платформе AWS. ROSA облегчает создание кластеров Kubernetes с использованием привычных функций, инструментов и консоли Red Hat OpenShift, а также устраняет трудоемкие ручные операции по масштабированию и управлению нижележащей инфраструктурой. ROSA упрощает перенос локальных рабочих нагрузок Red Hat OpenShift в облако AWS и предлагает более тесную интеграцию с прочими сервисами AWS. Кроме того, лицензирование, биллинг и поддержка Red Hat OpenShift в рамках ROSA предоставляется непосредственно через AWS по принципу одного окна. ROSA не требует первоначальных инвестиций и тарифицируется по числу используемых кластеров и узлов. Получить дополнительные сведения и начать работу с этим сервисом можно на сайте aws.amazon.com/rosa.

Повышая оперативность разработчиков и улучшая переносимость приложений, контейнеры приобрели большую популярность у заказчиков AWS и Red Hat. Сегодня AWS предлагает широкий спектр контейнерных технологий в облаке, включая Amazon Elastic Containers Service (ECS) для тех, кому нужна максимальная интеграции с сервисами AWS; Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) для тех, кто ставит в приоритет Kubernetes; а также AWS Fargate для тех, кто хочет использовать технологии serverless и запускать контейнеры, не задумываясь об управлении нижележащими серверами и кластерами.

Red Hat OpenShift, ведущая Kubernetes-платформа корпоративного класса, расширяющая возможности базового Kubernetes и предназначенная для построения облачных ИТ-стеков промышленного уровня, применяется компаниями из списка Fortune Global 500, правительственными учреждениями и многими другими организациями по всему миру в качестве единого — в платформенно-инструментальной смысле — базиса для запуска контейнерных приложений в любых вычислительных средах. Заказчики активно развертывают кластеры Red Hat OpenShift в облаке AWS и управляют ими своими силами, благо эластичность, масштабируемость и защищенность AWS позволяют успешно это делать. Однако помимо дополнительных расходов и трудозатрат, в этом случае также приходится иметь дело с двумя поставщиками услуг, с Red Hat и с AWS. Поэтому у заказчиков возник запрос на решение, которое упростило бы использование Red Hat OpenShift в облаке Amazon за счет бесшовной интеграции с сервисами AWS и позволило бы решать все задачи поддержки и биллинга из интерфейса AWS.

«Заказчики всё чаще обращаются к контейнерам для повышения скорости разработки и переносимости приложений, и всё больше полагаются на такие технологии, как Red Hat OpenShift и AWS, которые облегчают развертывание контейнерных приложений, — говорит Боб Вайз (Bob Wise), генеральный директор AWS по Kubernetes. — ROSA позволяет таким заказчикам бесшовно запускать контейнеры на AWS, используя привычные API и инструменты Red Hat OpenShift при полной интеграции с сервисами AWS в ходе построения, масштабирования и управления рабочими нагрузками».

ROSA позволяет заказчикам легко и быстро создавать кластеры Kubernetes, используя хорошо знакомые API и инструменты Red Hat Openshift, а также получать бесшовный полноценный доступ ко всем сервисам AWS, и все это из консоли AWS. ROSA также обеспечивает эластичное расширение и биллинг по факту использования за счет новых подписок на ПО Red Hat, позволяющих заказчику обойтись без сложных многолетних контрактов и оперативно масштабировать свою платформу Red Hat OpenShift в облаке AWS согласно текущим потребностям бизнеса. В рамках ROSA всё, что касается поддержки и биллинга подписок Red Hat OpenShift, осуществляется через AWS, что устраняет массу сложностей, связанных с закупками и операционным управлением при наличии нескольких поставщиков. Кроме того, ROSA обеспечивает соблюдение ключевых нормативов и стандартов, включая SOC-2, ISO-27001 и PCI.