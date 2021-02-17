YouTube TV для Android получит новую функцию: просмотр видео без доступа к интернету

Приложения YouTube для iOS и Android, а также YouTube Music и Kids уже поддерживают просмотр в автономном режиме, чтобы пользователи могли загружать и смотреть интересный контент, не беспокоясь о нестабильном подключении к интернету.

Но эта возможность по-прежнему отсутствует в приложении YouTube TV для Android. По информации ресурса 9to5google, пользователи вскоре получат доступ к автономному режиму, который предусматривает возможность предварительной загрузки интересующих телевизионных шоу для дальнейшего просмотра без доступа к интернету.

Системное уведомление «Поиск незавершенных загрузок» было замечено в коде сборки версии YouTube TV для Android (5.06.2). Визуально оно полностью дублирует схожую функциональность в YouTube и YouTube Music. В ходе изучения кода приложения энтузиасты отметили, что разработчики Google уже адаптировали YouTube TV под новую функцию. В актуальной версии мобильного клиента возможность предварительной загрузки контента еще не активна, но ожидается, что Google включит ее в одном из ближайших апдейтов.

Кроме этого, приложение может уведомлять вас о нахождении в автономном режиме и предлагать вам открыть раздел загрузок, где можно выбрать сохраненные ранее видео.