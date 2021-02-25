YouTube предоставит новые возможности для родительского контроля

Компания Google объявила о скором запуске программы «Supervised Experiences». Новый режим родительского контроля для видеосервиса YouTube ориентирован на детей 9-12 лет и подростков, то есть для тех, кто уже перерос использование детского YouTube Kids.

Подросшие дети смогут пользоваться сервисом через контролируемый аккаунт Google, а родители выбирать, какие функции и ролики окажутся в доступе у ребенка.

Программа перейдет на стадию публичного бета-тестирования уже в ближайшие месяцы. После ее развертывания родители получат возможность выбирать из трех вариантов настройки ограничений:

Эта категория предназначена для детей, которые переросли сервис YouTube Kids и готовы перейти на основную платформу. Подборка включает видеоблоги, обучающие и образовательные ролики, музыкальные клипы, а также видео, посвященные играм, новым событиям и другим темам, которые интересны детям от 9 лет;

Explore More. Ребенку будет доступна более широкая подборка видео, чем в категории «Контент для детей от 9 лет», а также прямые трансляции;

Most of YouTube. Ребенок сможет смотреть почти все ролики на YouTube. Недоступны окажутся только материалы, предназначенные для зрителей старше 18 лет. Эта подборка включает видео на «деликатные» темы, которые подходят только для детей старшего подросткового возраста.

При составлении подборок планируется использовать автоматические фильтры, проверять видео вручную, а также учитывать оценки авторов и зрителей. YouTube отмечает, что даже такая система фильтрации не позволит полностью оградить ребенка от неуместного контента, однако существенно снизит вероятность наткнуться на неподобающие ролики.