01.02.2021

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяТехнологииГаджетыЯпонские ученые создали очки для имитации плача

Японские ученые создали очки для имитации плача

очки

Японские инженеры создали очки, выделяющие капли воды рядом с глазами для имитации плача. Исследование на добровольцах показало, что это провоцирует грусть как у окружающих, так и у самого носителя. Все материалы опубликованы на сайте авторов.

В середине 20 века учеными была предложена гипотеза мимической обратной связи, которая заключается в том, что даже искусственная мимика может влиять на настроение человека. Например, вынужденная улыбка может поднять его. Эта гипотеза до сих пор вызывает споры.

Специалисты из Токийского университета решили проверить, будет ли подобный механизм возникновения эмоций работать с искусственными слезами. Был создан прототип очков, который может подводить воду или другую жидкость к глазам. Он состоит из 3D-печатной оправы, в которой есть отверстия и отсеки для платы управления и аккумулятора, шприца с пружинами и электромагнитного клапана.  От шприца к носоупорам подведены две трубки. По команде от встроенной платы клапан открывается, и вода из шприца поступает к глазам. Вес очков составляет 72 гр с учетом воды в шприце.

Было проведено несколько экспериментов. Участникам показывали нейтральные изображения и подавали «слезы» через определенные интервалы времени. Как оказалось, это мешало им сконцентрироваться на просмотре. Также выяснилось, что очки, имитирующие плач, снижают настроение как у носителей, так и у окружающих.

ТЕГИ:
SteelSeries отмечает 20-летие инноваций в играх и киберспорте
Новости по теме
VR Гаджеты
Smart-очки Lenovo ThinkReality A
Кинематограф
Создан первый короткометражный ф
Гаджеты
Tobii выпустила третье поколение