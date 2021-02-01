Японские ученые создали очки для имитации плача

Японские инженеры создали очки, выделяющие капли воды рядом с глазами для имитации плача. Исследование на добровольцах показало, что это провоцирует грусть как у окружающих, так и у самого носителя. Все материалы опубликованы на сайте авторов.

В середине 20 века учеными была предложена гипотеза мимической обратной связи, которая заключается в том, что даже искусственная мимика может влиять на настроение человека. Например, вынужденная улыбка может поднять его. Эта гипотеза до сих пор вызывает споры.

Happy to share that our work "Teardrop Glasses: Pseudo Tears Induce Sadness in You and Those Around You" has been accepted to #CHI2021 . Find the details and the preprint from my web: https://t.co/YTGYtqAOhB pic.twitter.com/sSLoNiH58R — Shigeo YOSHIDA (@shigeodayo) January 26, 2021

Специалисты из Токийского университета решили проверить, будет ли подобный механизм возникновения эмоций работать с искусственными слезами. Был создан прототип очков, который может подводить воду или другую жидкость к глазам. Он состоит из 3D-печатной оправы, в которой есть отверстия и отсеки для платы управления и аккумулятора, шприца с пружинами и электромагнитного клапана. От шприца к носоупорам подведены две трубки. По команде от встроенной платы клапан открывается, и вода из шприца поступает к глазам. Вес очков составляет 72 гр с учетом воды в шприце.

Было проведено несколько экспериментов. Участникам показывали нейтральные изображения и подавали «слезы» через определенные интервалы времени. Как оказалось, это мешало им сконцентрироваться на просмотре. Также выяснилось, что очки, имитирующие плач, снижают настроение как у носителей, так и у окружающих.