Xiaomi запустила программу бета-тестирования глобальной MIUI 12.5

Компания Xiaomi запустила программу тестирования фирменной прошивки MIUI 12.5 для всех пользователей, проживающих за пределами Китая. До этого момента в программе тестирования свежей прошивки принимали участие только пользователи из Китая.

Заявки на участие в программе бета-тестирования будут приниматься до 1 марта.

Список устройств, владельцы которых первыми смогут опробовать MIUI 12.5:

Xiaomi Mi 10T/10T Pro;

Xiaomi Mi 9T;

Redmi K20;

Xiaomi Mi Note 10;

Xiaomi Mi 9 SE;

Redmi Note 9T;

Xiaomi Mi 10T Lite;

Xiaomi Mi 10i;

Redmi Note 9 Pro;

Redmi Note 9 Pro Max;

Poco M2 Pro;

Poco X3;

Redmi Note 9;

Redmi 9;

Redmi-9 Prime;

Poco M2;

Redmi 9C;

Poco C3;

Redmi 9C NFC;

Redmi 9A;

Redmi Note 8;

Redmi Note 8T;

Redmi 9T4;

Poco M3.

Глобальная презентация MIUI 12.5 состоится 8 февраля.