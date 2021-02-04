Xiaomi запустила программу бета-тестирования глобальной MIUI 12.5
Компания Xiaomi запустила программу тестирования фирменной прошивки MIUI 12.5 для всех пользователей, проживающих за пределами Китая. До этого момента в программе тестирования свежей прошивки принимали участие только пользователи из Китая.
Заявки на участие в программе бета-тестирования будут приниматься до 1 марта.
Список устройств, владельцы которых первыми смогут опробовать MIUI 12.5:
- Xiaomi Mi 10T/10T Pro;
- Xiaomi Mi 9T;
- Redmi K20;
- Xiaomi Mi Note 10;
- Xiaomi Mi 9 SE;
- Redmi Note 9T;
- Xiaomi Mi 10T Lite;
- Xiaomi Mi 10i;
- Redmi Note 9 Pro;
- Redmi Note 9 Pro Max;
- Poco M2 Pro;
- Poco X3;
- Redmi Note 9;
- Redmi 9;
- Redmi-9 Prime;
- Poco M2;
- Redmi 9C;
- Poco C3;
- Redmi 9C NFC;
- Redmi 9A;
- Redmi Note 8;
- Redmi Note 8T;
- Redmi 9T4;
- Poco M3.
Глобальная презентация MIUI 12.5 состоится 8 февраля.