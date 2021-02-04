04.02.2021

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Xiaomi запустила программу бета-тестирования глобальной MIUI 12.5

Xiaomi MIUI 12.5

Компания Xiaomi запустила программу тестирования фирменной прошивки MIUI 12.5 для всех пользователей, проживающих за пределами Китая. До этого момента в программе тестирования свежей прошивки принимали участие только пользователи из Китая.

Заявки на участие в программе бета-тестирования будут приниматься до 1 марта.

Список устройств, владельцы которых первыми смогут опробовать MIUI 12.5:

  • Xiaomi Mi 10T/10T Pro;
  • Xiaomi Mi 9T;
  • Redmi K20;
  • Xiaomi Mi Note 10;
  • Xiaomi Mi 9 SE;
  • Redmi Note 9T;
  • Xiaomi Mi 10T Lite;
  • Xiaomi Mi 10i;
  • Redmi Note 9 Pro;
  • Redmi Note 9 Pro Max;
  • Poco M2 Pro;
  • Poco X3;
  • Redmi Note 9;
  • Redmi 9;
  • Redmi-9 Prime;
  • Poco M2;
  • Redmi 9C;
  • Poco C3;
  • Redmi 9C NFC;
  • Redmi 9A;
  • Redmi Note 8;
  • Redmi Note 8T;
  • Redmi 9T4;
  • Poco M3.

Глобальная презентация MIUI 12.5 состоится 8 февраля.

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