Xiaomi представила в Европе созданный совместно с Mercedes-Benz электросамокат

В ходе онлайн-презентации компания Xiaomi представила для европейского рынка новый электрический самокат. Новинка получила длинное название — Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition. Самокат создан в сотрудничестве с командой Mercedes-Benz в гонках Formula 1.

По заверениям производителя, он обладает лучшими в своем классе характеристиками. Электросамокат способен разгоняться до скорости 25 км/ч и проехать без подзарядки до 45 км. Скутер оснащен задним 120-мм дисковым тормозом и передней антиблокировочной тормозной системой E-ABS. Поддерживается подъем в гору с уклоном до 20%.

Встроенный в руль ЖК-экран отображает основную информацию, такую как скорость, остаток заряда и дальность хода, режим езды, состояние фар и так далее.

Самокат подключается к смартфону по Bluetooth, позволяя через приложение мониторить ключевые показатели, ограничивать максимальную скорость и блокировать колеса. Вес составляет 14,2 кг.

Электросамокат Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition будет предложен покупателям в Европе за 799 евро.