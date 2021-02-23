Xiaomi представила портативный аккумулятор с разъемами Lightning и USB-C

Компания Xiaomi на своей платформе Youpin представила портативный аккумулятор Idmix P10 Pro. Особенностью новинки является наличие разъема Lightning, а также входящего в комплект кабеля для зарядки iPhone.

Емкость аккумулятора составляет 10 000 мАч. Устройство поддерживает 20-ваттную быструю зарядку Apple и позволяет пополнить заряд аккумулятора iPhone 12 от 0 до 50% всего за 30 минут. Также есть поддержка быстрой зарядки Huawei SCP мощностью 22,5 Вт. Помимо разъема Lightning, есть порт USB-C для зарядки других устройств и самого портативного аккумулятора.

Аккумулятор позволяет заряжать два устройства одновременно. Xiaomi отмечает, что iPhone 12 при помощи этого аксессуара можно зарядить 3,1 раза, Huawei P40 — 1,8 раза, а Xiaomi 10 — 1,7 раза.

Стоимость Idmix P10 Pro составляет 31 доллар.