Xiaomi представила наушники-«ожерелье» с активным шумоподавлением стоимостью 25 долларов

Компания Xiaomi представила сегодня в Индии новые беспроводные наушники с шейным ободком Mi Neckband Bluetooth Earphones Pro.

Pro-версия является улучшенной моделью ранее выпущенных наушников Xiaomi Mi Neckband. Новинка имеет значительные улучшения, но стоит почти столько же, сколько базовая модель.

Наушники оборудованы системой активного шумоподавления с уменьшением внешних шумов до 25 дБ. Кроме того, они оснащены 10-миллиметровыми динамиками, которые защищены от попадания мелких частиц и влаги. Корпус соответствует степени защиты IPX5, то есть наушникам не страшны пот и дождь.

Емкость встроенного аккумулятора составляет 150 мА·ч, по заявлениям Xiaomi этого должно быть достаточно на 20 часов воспроизведения музыки при 50% громкости. Устройство подключается через Bluetooth 5.0 и заряжаются через MicroUSB. Вес составляет 36 гр.

Стоимость новинки составляет 25 долларов.