Xiaomi представила концепт смартфона с экраном-водопадом, загнутым со всех сторон

Компания Xiaomi представила новый концепт смартфона с экраном-водопадом, охватывающим не две, а сразу четыре боковые грани корпуса. Новая технология получила название Siqu.

Xiaomi сообщает, что в устройстве используется революционный экран, который изогнут под углом 88° со всех сторон. Кроме того, у смартфона нет каких-либо физических кнопок и отверстий, благодаря чему производитель проводит параллель с каплей воды на столе. В процессе создания проекта было зарегистрировано 46 патентов.

Также компания выпустила и видеотизер, не только демонстрирующий гаджет в динамике, но и дизайн его задней панели.