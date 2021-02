Xiaomi представила концепт смартфона с экраном-водопадом, загнутым со всех сторон

Компания Xiaomi представила новый концепт смартфона с экраном-водопадом, охватывающим не две, а сразу четыре боковые грани корпуса. Новая технология получила название Siqu.

Xiaomi сообщает, что в устройстве используется революционный экран, который изогнут под углом 88° со всех сторон. Кроме того, у смартфона нет каких-либо физических кнопок и отверстий, благодаря чему производитель проводит параллель с каплей воды на столе. В процессе создания проекта было зарегистрировано 46 патентов.

Также компания выпустила и видеотизер, не только демонстрирующий гаджет в динамике, но и дизайн его задней панели.

Come take a closer look at our first #QuadCurvedWaterfallDisplay concept smartphone, and witness the revolution in glass screen manufacturing and bonding. #InnovationForEveryone pic.twitter.com/cMFKm6LbiM

— Xiaomi (@Xiaomi) February 5, 2021