Western Digital выпустила линейку недорогих NVMe-накопителей WD Green SN350

Компания Western Digital пополнила ассортимент твердотельных накопителей новой линейкой устройств начального уровня WD Green SN350. Новинки выполнены в формате M.2 2280, используют интерфейс PCI Express 3.0 x4 и доступны в версиях объемом 240, 480 и 960 Gb.

Производительность накопителей серии WD Green SN350 варьируется в зависимости от каждой конкретной модели. Старшая модель предлагает наиболее высокие показатели скорости чтения и записи до 2400 и 1900 Мбайт/с соответственно.

Уровень быстродействия при работе с произвольными блоками у старшей модели достигает 340 тыс./380 тыс. IOPS (чтение/запись). Western Digital не уточняет, какие микросхемы памяти и контроллер лежат в основе новых SSD.

На все модели серии распространяется 3-летняя гарантия производителя. Стоимость WD Green SN350 объемом 240, 480 и 960 Gb составляет 44, 55 и 100 долларов соответственно.