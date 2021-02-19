Вышла первая бета-версия Android 12 для разработчиков

Компания Google выпустила первую бета-версию ОС Android 12 для разработчиков — Developer Preview 1. Особенностями новой ОС стали обновленный пользовательский интерфейс, улучшенная навигация с помощью жестов, расширенная поддержка мультимедийных форматов и многое другое.

Android 12 Developer Preview 1 уже можно установить на смартфоны Pixel. В перечне значатся следующие модели: Pixel 3, 3 XL, 3a и 3a XL, Pixel 4 и 4 XL, 4a и 4a (5G), а также Pixel 5.

Наиболее интересные нововведения в Android 12 Developer Preview 1:

Опция Display Cutout теперь позволяет прятать вырез фронтальной камеры в Pixel 4a/5;

Жестовая навигация получила улучшения в полноэкранном режиме. Теперь не нужно делать два свайпа, чтобы перейти назад, открыть шторку уведомлений или перейти на домашний экран;

Раздел Safety & Emergency в настройках ведет к приложению Pixel Safety;

Появилась опция Reduce Bright Colors (приглушение ярких цветов), доступна в меню быстрых настроек;

Настройки Screen timeout теперь объединены со Screen attention;

Появилась опция Redirect vibration (отправляет вибрацию на контроллер во время подключения) в разделе Languages & input;

В меню быстрых настроек появились кнопки для отключения камеры и микрофона;

В Pixel 5 появилось меню для настройки двойного постукивания по задней крышке смартфона (функция пока не работает);

Появилась кнопка для создания пролистываемых скриншотов, (тоже пока не работает);

В редакторе скриншотов теперь можно добавлять текст и эмодзи;

Медиаплеер получил обновленный интерфейс на экране блокировки и в шторке уведомлений. Также появилось всплывающее меню для подключения наушников или колонок. Теперь можно выбирать какие приложения могут отображать медиаплеер в шторке уведомлений;

Переключатели опций приобрели новую форму и дизайн;

Функция Nearby Share теперь позволяет отправлять пароль от Wi-Fi вашим гостям;

Шторка уведомлений получила редизайн, появилась кнопка «отложить».

Для обычных пользователей эта версия ОС недоступна. Согласно дорожной карте Google, первая открытая бета-версия Android 12 выйдет в мае. Также в мае на конференции для разработчиков Google I/O ожидается и официальный анонс Android 12.

Еще две бета-версии выйдут в июне-июле, а четвертая бета появится в августе, и она станет первой стабильной версией ОС.