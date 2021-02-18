Вышел дебютный трейлер новой экранизации Mortal Kombat
Студия Warner Bros. официально представила дебютный трейлер нового фильма Mortal Kombat — экранизации всемирно известной игры. Новый фильм станет полноценным перезапуском, никак не связанным с предыдущими экранизациями.
По сюжету, новый персонаж, боец смешанных единоборств Коул Янг, станет целью Шанг Цунга, который охотится за его загадочной меткой в виде дракона. Ему предстоит познакомиться с другими героями и дать отпор злодеям ради спасения своего мира.
Режиссером картины выступает дебютант Саймон Маккуойд.
Премьера экранизации Mortal Kombat состоится 16 апреля в кинотеатрах и на платформе HBO Max.