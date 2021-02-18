18.02.2021

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Вышел дебютный трейлер новой экранизации Mortal Kombat

Mortal Kombat

Студия Warner Bros. официально представила дебютный трейлер нового фильма Mortal Kombat — экранизации всемирно известной игры. Новый фильм станет полноценным перезапуском, никак не связанным с предыдущими экранизациями.

По сюжету, новый персонаж, боец смешанных единоборств Коул Янг, станет целью Шанг Цунга, который охотится за его загадочной меткой в виде дракона. Ему предстоит познакомиться с другими героями и дать отпор злодеям ради спасения своего мира.

Режиссером картины выступает дебютант Саймон Маккуойд.

Премьера экранизации Mortal Kombat состоится 16 апреля в кинотеатрах и на платформе HBO Max.

 

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