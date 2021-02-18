Выручка компании MediaTek за год взлетела на 80%

Один из крупнейших поставщиков процессоров для смартфонов компания MediaTek по итогам января показала внушительный рост выручки почти на 80% по сравнению с тем же месяцем в 2020 году. Это второй по величине объем выручки за всю историю компании.

Как сообщает DigiTimes, доход компании достиг 1,26 млрд. долларов. Это на 78,3% больше, чем годом ранее и на 9% больше, чем в декабре 2020. MediaTek ожидает роста выручки по итогам всего квартала на 8%, до 3,44-3,71 млрд. долларов.

Финансовые показатели MediaTek растут на фоне хорошего спроса на изделия с поддержкой 5G. В сегменте 4G также фиксируется рост поставок.