Впервые в стране через BirBank стало возможным совершать NFC-платежи картами Mastercard

Не так давно Kapital Bank в мобильном приложении BirBank представил пользователям более быструю и удобную услугу бесконтактных платежей на основе технологии NFC. С этой функцией юзеры приложения могут оплачивать покупки или стоимость услуг через POS-терминалы с помощью своих смартфонов.

Впервые в Азербайджане эта услуга стала доступна и для держателей Mastercard. Пользователи Android, всего один раз подключив в мобильном приложении BirBank для NFC-платежей любую платежную карту Mastercard от Kapital Bank, для совершения платежа должны всего лишь поднести телефон к POS-терминалу. Отметим, что услуга доступна для держателей любого типа карт Mastercard от Kapital Bank, а в ближайшем будущем ей смогут воспользоваться и владельцы карт Maestro.

Следует отметить, приложение BirBank загрузили более 2 миллионов пользователей посредством магазинов приложений App Store и Play Store. В настоящее время операционные системы iOS и Android рекомендуют BirBank, как лучшее приложение финансового рынка страны на основании количества загрузок, степени использования и отзывов пользователей.

BirBank является самым популярным мобильным приложением страны и имеет более 2 миллионов пользователей. Потратив всего одну минуту на онлайн регистрацию посредством любой платежной карты, пользователи iOS и Android могут воспользоваться услугами BirBank. Приложение обладает рядом преимуществ: легкая регистрация, возможность активировать Digital карту на месте, NFC-платежи, накопление бонусов и т.д. Для более подробной информации можно перейти на сайт www.birbank.az или позвонить в Информационный Центр 196.