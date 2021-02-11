Впервые в Азербайджане — мобильный интернет в море!

Компания Bakcell стала первым мобильным оператором в Азербайджане, начавшим предоставлять услуги мобильного интернета не только на материковой части страны, но и в море.

Так, на основе соглашения о предоставлении услуг мобильного интернета, подписанного с одной из крупнейших нефтяных компаний, работающих в стране, на начальном этапе мобильный интернет Bakcell стал доступен на 4 морских судах и 1 нефтяной платформе.

«Мы делаем все возможное, чтобы наши клиенты пользовались лучшей мобильной сетью в Азербайджане, и получали высочайшее качество клиентского опыта. Благодаря этому проекту, работники судов и нефтяных платформ смогут всегда оставаться на связи со своими семьями, работая в море в течение длительного времени. Bakcell продолжит улучшать свою сеть и качество услуг, чтобы предоставлять нашим розничным и корпоративным клиентам лучший клиентский опыт на рынке. Наша основная миссия — заботиться о наших клиентах таким образом, чтобы в полной мере удовлетворять их потребности в услугах мобильной связи», — отметил Главный исполнительный директор Bakcell г-н Райнер Ратгебер.

Этот проект является первым в своем роде в Азербайджане, поскольку до этого ни один оператор мобильной связи в стране не предоставлял офшорные услуги мобильного интернета. Благодаря новой услуге, персонал судов и нефтяных платформ сможет пользоваться безлимитным мобильным интернетом со скоростью до 10 Мбит/с.

Лишь несколько стран мира, в том числе Мексика, Россия и Канада, имеют опыт реализации подобных проектов.

Отметим, что всемирно известная компания OOKLA трижды подряд назвала сеть Bakcell самой быстрой мобильной сетью в Азербайджане.