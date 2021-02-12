Volkswagen совместно с Microsoft будет разрабатывать систему автономного вождения

Автоконцерн Volkswagen AG объявил о подписании соглашения с компанией Microsoft о совместной разработке системы автономного вождения. Компании уже сотрудничают на протяжении нескольких лет в сфере облачных вычислений для подключенных автомобилей, а теперь будут работать и над системой автопилота.

В рамках партнерства входящая в концерн компания-разработчик программного обеспечения Car.Software Organization будет сотрудничать с Microsoft для создания облачной платформы Automated Driving Platform (ADP) на базе Microsoft Azure.

Благодаря облачной платформе компания Car.Software Organization упростит процессы разработки в Microsoft Azure и сможет использовать свои вычислительные ресурсы и возможности обработки данных для еще более быстрой работы систем автоматизированного вождения.

С ADP на базе Azure, Car.Software Organization будет стремиться повысить эффективность разработки передовых систем помощи водителю (функций ADAS и AD) для легковых автомобилей всех брендов Volkswagen Group.

Отмечается, что платформа ADP поможет сократить цикл разработки ПО с месяцев до недель, а также эффективно управлять большими объемами данных.