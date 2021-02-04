Vivo представила смартфон S7t с процессором Dimensity 820

Компания Vivo представила смартфон среднего уровня S7t с поддержкой 5G. Устройство оборудовано 6,44-дюймовым AMOLED-дисплеем формата Full HD+. Смартфон построен на базе процессора MediaTek Dimensity 820, который объединяет восемь ядер с тактовой частотой до 2,6 GHz, графический ускоритель ARM Mali G57 и модем 5G. Объем оперативной памяти составляет 8 Gb, вместимость флеш-накопителя — 128 Gb.

Основная тройная камера содержит следующие датчики: 64 Мп (f/1.9), 8 Мп (f/2.2) широкоугольный модуль и 2 Мп (f/2.4) сенсор глубины. В верхней части экрана располагается двойная селфи-камера с 44 Мп основным сенсором и 8 Мп блоком с широкоугольной оптикой.

Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 4000 мА·ч с поддержкой 33-ваттной быстрой подзарядки. В оснащение входят адаптеры Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.1, порт USB Type-C, GPS, GLONASS, GALILEO и модуль NFC. Сканер отпечатков пальцев интегрирован в область экрана. На устройство установлена операционная система OriginOS на основе Android 11. Габариты составляют 158.8 x 74.2 x 7.4 мм, вес – 169 гр.

Стоимость смартфона Vivo S7t составляет ориентировочно 400 долларов.