Visa расширяет дорожную карту цифровых валют с помощью First Boulevard

Платежная система Visa создаст программное обеспечение, позволяющее клиентам кредитных организаций взаимодействовать с криптовалютами. Запуск продукта запланирован на конец 2021 года. Первым пользователем сервиса станет цифровой банк First Boulevard.

Депозитарий Anchorage, первый в США криптобанк с федеральной лицензией, будет хранить биткоин и другие криптовалюты в интересах клиентов Visa. Anchorage получил лицензию Управления контролера денежного обращения США (OCC) в середине января.

Предполагается, что пользователи смогут выводить цифровые деньги на внешние кошельки. Это станет главным отличием от сервиса PayPal, в котором действуют ограничения на вывод.

Ранее Visa уже сотрудничала с 35 криптопроектами, но работа с банками — первая подобная инициатива платежной системы.