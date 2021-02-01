ViewSonic запускает глобальную кампанию A Year of Colors («Год в цвете»)

ViewSonic, ведущий мировой поставщик продуктов для визуального представления информации, запускает международную кампанию ColorPro A Year of Colors («Год в цвете»). Она продлится с 1 февраля по 30 ноября 2021 года. В течение этого времени участники будут публиковать свои фотографии в профиле ColorPro в Instagram с хэштегом #MyVisionPrecisely. Целью этой кампании является создание цифрового центра, в котором создатели контента смогут продемонстрировать свои работы, а также крупного сообщества фотографов, дизайнеров и художников. Кроме того, ViewSonic будет оценивать работы участников и 15 числа каждого месяца объявлять победителя, который получит в подарок профессиональный монитор ColorPro VP2785-2K.

«Пандемия внесла серьезные коррективы в нашу некогда беззаботную повседневность, так что мы решили запустить нашу первую кампанию A Year of Colors. Мы надеемся, что она поможет сделать новый год светлее и радостнее, — говорит Оскар Лин, руководитель бизнес-подразделения мониторов ViewSonic. — Мы хотим вдохновить людей со всего мира. Их воображение и красота цветов помогут сделать наш профиль в Instagram центром положительной энергии и вдохновения. Мы ожидаем уникальных работ от создателей контента со всего мира».

В этом году профиль ColorPro в Instagram будет каждый месяц задавать один из цветов — и каждая опубликованная работа должна задействовать этот цвет в качестве основного. Выбор цвета будет обусловлен ассоциацией с определенным праздником, который пройдет в тот или иной месяц, а также со временем года. К примеру, цветом марта будет красный. Работы будут приниматься с 1 по 28 февраля. ViewSonic объявит первого победителя 15 марта. В конце 2021 года будут также опубликованы избранные работы, больше всего понравившиеся подписчикам.

Чтобы продемонстрировать участникам, как именно будет проходить конкурс, январь и февраль объявляются пробными месяцами. Рене Робин, известный фотограф и CG-художник из США, будет почетным гостем в январе. Ее работа на тему цвета января — синего ColorPro Blue — опубликована в ленте ColorPro. Что касается цвета февраля, им стал один из цветов палитры Pantone на 2021 год «светящийся желтый», ассоциирующийся с оптимизмом и жизнерадостностью.

Серия профессиональных мониторов ColorPro — это сочетание искусства и науки воспроизведения потрясающих цветов. Они предназначены для фотографов, графических дизайнеров, видеомонтажеров и создателей контента. На время проведения конкурса компания ViewSonic пригласила 12 инфлюенсеров со всего мира, которые покажут свои работы, отличающиеся точной и реалистичной цветопередачей. Приглашенные инфлюенсеры также поделятся своими мыслями о значении цветов.

Примите участие в кампании, чтобы стать частью сообщества. Все новые публикации доступны в профиле ColorPro в Instagram.

Информация о кампании A Year of Colors («Год в цвете»)*

Подача работ: с 1 февраля по 30 ноября 2021 года.

Как принять участие:

подпишитесь на официальный профиль ColorPro в Instagram;

опубликуйте работу на заданную на тот или иной месяц цветовую тему в своем профиле Instagram. Профиль должен быть открытым;

отметьте официальный профиль ColorPro в Instagram на публикации;

укажите хэштег #MyVisionPrecisely и вашу страну (например, #Azerbaijan, #USA, #Japan) в описании публикации.

Выбор победителя:все работы будут оцениваться по критериям общей идеи, оригинальности, креативности, цветопередачи и тонов. Победитель будет объявляться в профиле ColorPro в Instagram 15числакаждого месяца.

Приз: победитель по итогам каждого месяца получит профессиональный монитор ColorPro VP2785-2K.

* См. Положения и условия.