Весной этого года VPN-сервис Google Fi появится на iPhone

VPN-сервис для пользователей Google Fi был доступен в виде бета-версии для Android последние пару лет. Теперь он появится и для iOS.

«У всех должен быть удобный доступ к инструментам для защиты личной информации. Именно поэтому мы расширяем доступность своего сервиса до iPhone. Он будет доступен всем пользователям Fi. Мы планируем выпустить сервис для iPhone этой весной», — отмечает Google.

VPN-сервис шифрует весь сетевой поток и скрывает вашу онлайн-активность от чужих глаз. Он скрывает вашу активность даже от Google. Но надо иметь в виду, что постоянное использование VPN сильнее расходует трафик, а именно на 10% больше.

Сервис Google Fi, пока что доступный только в США, использует сети сотовой связи операторов T-Mobile и U.S. Cellular. Google Fi – это по сути виртуальный оператор мобильной сети, предоставляющий доступ к телекоммуникациям. Сервис Fi объединяет сети сотовой связи и миллионы точек Wi-Fi в одну большую сеть.