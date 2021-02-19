Верховный суд Великобритании признал водителей Uber сотрудниками

Верховный суд Великобритании в пятницу вынес постановление о том, что водители Uber должны приравниваться к штатным сотрудникам, а не к подрядчикам, пишет CNBC.

Решение суда ставит точку в почти пятилетнем противостоянии Uber и бывших таксистов сервиса в стране. В 2016 году они подали коллективный иск с требованием относить их к сотрудникам и гарантировать защиту трудовых прав. Постановление Верховного суда означает, что тысячи британских водителей Uber получат право на минимальную зарплату, размер которой предстоит определить, оплачиваемый отпуск и перерывы.

Uber считает таксистов самозанятыми, а себя рассматривает как службу, которая через приложение соединяет их с пассажирами. Компания утверждает, что нынешняя модель устраивает самих водителей, потому что она более гибкая. Кроме того, она выгодна Uber в финансовом плане. Но оспорить решение суда Uber не сможет.

Источник отмечает, что это постановление может поставить под угрозу бизнес-модель Uber в Великобритании и иметь последствия для так называемой «гиг-экономики» страны (экономика свободного заработка), в которой занято около 5,5 млн. человек.