В YouTube для Android стала доступна полезная функция

Компания Google обновила клиент YouTube для Android, добавив в него полезную функцию. Android-устройства до последнего времени имели возможность воспроизводить видео максимум в разрешении 1440p, даже если ролик был загружен в 4K. Теперь данный лимит был повышен до разрешения 2160p (4K), еще и с поддержкой HDR.

4K-разрешение в приложении YouTube доступно даже тем пользователям, смартфоны которых оснащены HD-дисплеем. Такая возможность является большим плюсом, так как запустив 4K-ролик на устройстве с более низким разрешением, пользователь получил бы резкую картинку и высокий битрейт.

Пока что Google официально не сообщала об этом нововведении, но в сети большее количество пользователей свидетельствуют о распространении апдейта. Скорее всего, обновление исходит со стороны сервера.