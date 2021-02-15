В Windows 10 появилась расширенная статистика расхода аккумулятора ноутбука

В Windows 10 появилась новая функция, которая доступна в версии Insider Preview 21313 (или выше). Теперь пользователи могут просматривать статистику расхода заряда батареи и отключить или удалить приложения, потребляющие слишком много энергии.

Новая функция не включена по умолчанию в операционной системе, ее надо активировать вручную, при помощи ViveTool.

Как показывает практика, рано или поздно функции, тестируемые в сборках Insider Preview, попадают и в пользовательскую версию ОС. Возможно уже в следующем крупном обновлении Microsoft пользователи смогут воспользоваться новым функционалом.