В WhatsApp скоро появится новая полезная функция

В бета-версии приложения WhatsApp была замечена полезная функция, призванная повысить конфиденциальность при просмотре мультимедийного контента. Голосовые сообщения, получаемые в мессенджерах, не всегда удобно прослушивать на людях. Это касается и видеороликов, которые при получении в чате WhatsApp автоматически воспроизводятся со звуком.

Нововведение тестируется в рамках сборки WhatsApp 2.21.3.13. Возможность отключить звук в отправляемом медиафайле реализована достаточно просто. Соответствующая иконка появилась в меню «Правка», в котором можно отредактировать видеофайл. При нажатии на значок динамика отправленное видео будет по умолчанию воспроизводиться без звука, но при желании адресат сможет включить аудиодорожку вручную.

Дата появления новой функции в стабильной сборке пока неизвестна.

Кроме того, компания Facebook работает над реализацией режима одновременного запуска WhatsApp на нескольких устройствах.