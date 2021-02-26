26.02.2021

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В Twitter появится платная подписка

Twitter

Компания Twitter анонсировала разработку нескольких новых функций — платная подписка за доступ к дополнительному контенту, а также возможность создавать группы и присоединяться к ним на основе определенных интересов.

Twitter

Платная подписка получила название Super Follows и обойдется пользователям в 4,99 доллара. Оформившие подписку смогут просматривать дополнительные твиты, получить доступ к закрытой группе или значок поддержки. Twitter видит в этом способ позволить создателям контента получать деньги напрямую от своих поклонников. Будет ли подписка распространяться на всю платформу или конкретных авторов, не уточняется.

Новая функция под названием «Сообщества» представляет собой нечто вроде групп Facebook. Предполагается, что они объединят пользователей по определенным интересам. Объединение в группу позволит участникам видеть больше публикаций по их теме.

Нововведения станут доступны пользователям в ближайшее время.

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