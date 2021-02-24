В Telegram появились автоудаление сообщений во всех чатах, виджеты и временные ссылки для приглашений

Компания Telegram выпустила крупное обновление для своего мессенджера. Среди нововведений — функция автоматического удаления сообщений для всех участников в любом чате, создание временных ссылок на приглашение, чаты с неограниченным количеством участников, а также многое другое.

Автоматическое удаление сообщений

Участники любого чата теперь могут устанавливать таймер удаления сообщений. Пользователи могут установить срок от 24 часов до 7 дней. При этом будут удалены только те сообщения, которые отправлены после установки таймера — остальная часть чата сохранится. В отличие от секретных чатов, обратный отсчет начнется сразу после отправки сообщения, а не в момент прочтения получателем.

Для того, чтобы включить автоматическое удаление на Android, нужно нажать «Очистить историю» и выбрать нужный временной интервал. На iOS надо зажать палец на любом сообщении, нажать «Выбрать» — «Удалить чат» — «Настроить автоудаление».

Когда таймер включен, можно увидеть, сколько времени осталось до удаления того или иного сообщения в меню действий. В группах и каналах включать автоматическое удаление сообщений могут только администраторы.

Виджеты на домашнем экране

Для быстрого доступа к важным чатам теперь можно добавить виджет Telegram на домашний экран смартфона. Виджет «Чаты» покажет последние сообщения в выбранных чатах, а виджет «Ярлыки» — фотографии и имена пользователей. Виджеты доступы для Android и iOS.

Чтобы добавить виджет, надо нажать и удерживать палец на домашнем экране, затем нажать «Виджеты» на Android или значок (+) на iOS и выбрать Telegram.

Временные ссылки для приглашения

Владельцы групп и каналов могут создавать временные пригласительные ссылки. Можно ограничить срок их действия или количество вступлений или оба параметра сразу. Каждую пригласительную ссылку можно получить и в виде QR-кода. Для вступления в группу пользователю достаточно навести камеру смартфона на такой код.

Управлять пригласительными ссылками можно из профиля группы или канала: надо нажать «Изменить» — «Пригласительные ссылки». Чтобы создать для ссылки QR-код, нужно нажать на значок (⋮) или (⋯).

Группы с неограниченным числом участников

Максимальное количество участников в групповых чатах Telegram составляет 200000 человек. Однако, если число пользователей превышает данную отметку, можно преобразовать их в группы для трансляций — с неограниченным количеством участников.

В группах для трансляций писать сообщения смогут только администраторы, но у участников останется возможность общаться в голосовом чате группы.

Улучшенный импорт чатов

В новой версии Telegram стало удобнее импортировать переписки из других приложений. Теперь импортированные и исходные сообщения будут объединены и отсортированы в соответствии с датой изначальной отправки. Это работает при импорте истории в чаты, где меньше 1000 сообщений. В остальных случаях новые сообщения будут по-прежнему импортированы в конец существующей истории переписки.

Обновления в интерфейсе для отправки жалоб

Если вы собрались отправить жалобу, приложение теперь попросит отметить конкретные сообщения, а также можно будет оставить дополнительный комментарий. Это особенно пригодится при отправке жалоб на фейковые аккаунты.

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