В Steam проходит масштабная распродажа в честь китайского Нового года

В сервисе цифровой дистрибуции Steam проходит распродажа с большими скидками в честь китайского (лунного) Нового года. Распродажа продлится до 15 февраля включительно.

В рамках акции можно купить DOOM Eternal, Crusader Kings III, Hades, Star Wars Jedi: Fallen Order, Cyberpunk 2077 и другие игры.

Ознакомиться со всеми играми распродажи «Лунный Новый год» можно по следующей ссылке.

А также, Valve решила ежедневно дарить пользователям по одному анимированному стикеру с изображением быка. Для этого необязательно совершать покупки.

Отметим, что в Epic Games Store также проходит распродажа по 25 февраля.