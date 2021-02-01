В системы распознавания речи могут внедрить анализ языка жестов

Если сделать акцент руками во время произношения безударного слога, то слушатель воспримет этот слог как ударный. Это означает, что жестикуляция влияет на восприятие человеком речи.

Подобные аспекты стоит учитывать во время разработки систем распознавания речи, считают ученые из Общества научных исследования им. Макса Планка. Результаты их исследований опубликованы в Mail Online.

Исследование было посвящено восприятию людьми информации, которую произносят вслух, а также оценке влияния жестов. Добровольцам было предложено проанализировать видеозаписи с выступлениями людей. Лица выступавших были скрыты, но участники исследования могли видеть жесты ораторов. Большинство слушателей обратили внимание на жесты «ритма», которые люди часто используют для выделения важных мест в речи и смысловых единиц. Кроме того, респонденты заявили, что именно жесты помогли им сконцентрироваться на тех или иных местах выступления. И именно их они и запомнили лучше всего.

Кроме того, жесты влияли на распознавание слов. Например, участники воспринимали слог как ударный, если в этот момент выступающий делал акцент жестом. Если же говорящий произносил всего лишь набор букв, но опять же делал акцент, то участники исследования по-прежнему воспринимали это как слово с разной длинной гласных или ударением, в зависимости от жеста оратора.

«Люди слушают не только ушами, но и глазами. Эти результаты впервые показывают, что жесты влияют на то, какие звуки мы слышим», — отмечает Харт Рутгер Боскер, автор исследования из Общества научных исследования им. Макса Планка.

Подобные исследования, по мнению ученых, усовершенствуют системы распознавания речи.