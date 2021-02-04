04.02.2021

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В PS Store проходит распродажа – Assassin’s Creed Valhalla, DOOM Eternal и другие игры со скидками до 80%

PS Store

В сервисе цифровой дистрибуции Sony — PlayStation Store проходит распродажа многих известных игр 2020 года и более ранних хитов, которая получила название «Выбор критиков».

В рамках распродажи скидки достигают 80%. Они распространяются на такие популярные проекты, как Assassin’s Creed Valhalla, Red Dead Redemption 2, DOOM Eternal и другие.

Ознакомиться с полным списком игр, участвующих в распродаже, можно по этой ссылке.

Акция в PS Store продлится до 18 февраля.

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