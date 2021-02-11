В обновленных ноутбуках HP Pavilion x360 используются экологически чистые материалы

Компания HP представила обновленные ноутбуки линейки Pavilion – модели с 14- и 15-дюймовыми экранами. В новинках используются экологически чистые материалы.

Ноутбуки Pavilion x360 получили узкие рамки вокруг экранов. Дисплей занимает 88,92% площади верхней крышки в обеих моделях. Использованы сенсорные дисплеи с разрешением HD.

Устройства построены на базе процессоров Intel Tiger Lake (Core i3 и Core i5) и оборудованы модулями Wi-Fi 6. Используется оперативная память DDR4. Для хранения данных предусмотрен SSD объемом до 1 Tb.

Оба ноутбука будут поставляться с предустановленным приложением OMEN Gaming Hub и голосовым помощником Amazon Alexa. Также присутствует и поддержка Cortana. Вес 14-дюймовой модели составляет 1,5 кг, а 15-дюймовой — 1,89 кг.

HP Pavilion x360 14 будет предложен покупателям этой весной. 15-дюймовая версия уже поступила в продажу по цене от 750 долларов.