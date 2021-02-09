В Google Photos стало доступно зумирование видео

Компания Google приступила к массовому развертыванию новой функции зумирования видео в Google Photos.

Новая функция работает аналогично тому, как вы зумируете любые фотографии. Причем приближать можно непосредственно во время воспроизведения видео.

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Двойной тап позволяет заполнить видео во весь экран, если по бокам есть черные полосы (как правило, соотношение сторон видео составляет 16:9, а соотношение сторон дисплеев современных смартфонов — 20:9). Еще один двойной тап возвращает стандартный режим отображения.

Новая функция распространяется постепенно, так как обновление происходит со стороны сервера.