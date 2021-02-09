В Google Photos стало доступно зумирование видео
Компания Google приступила к массовому развертыванию новой функции зумирования видео в Google Photos.
Новая функция работает аналогично тому, как вы зумируете любые фотографии. Причем приближать можно непосредственно во время воспроизведения видео.
Двойной тап позволяет заполнить видео во весь экран, если по бокам есть черные полосы (как правило, соотношение сторон видео составляет 16:9, а соотношение сторон дисплеев современных смартфонов — 20:9). Еще один двойной тап возвращает стандартный режим отображения.
Новая функция распространяется постепенно, так как обновление происходит со стороны сервера.