В Google Photos появились новый видеоредактор и платные функции, ранее доступные только для Pixel

Компания Google в сентябре прошлого года анонсировала полностью переработанный фоторедактор в сервисе Google Photos (Google Фото). Теперь Google представила новый редактор для видео.

Разработчики отмечают, что функция разработана так, чтобы легко создавать качественные ролики, не становясь экспертом в редактировании видео.

Новый редактор позволяет обрезать, поворачивать и стабилизировать, менять перспективу, использовать фильтры, а также вносить детальные правки, включая настройку яркости, контрастности, насыщенности и так далее. Всего предлагается более 30 настроек.

Видеоредактор уже начал распространяться в Google Photos для iOS, а в ближайшие недели он станет доступен на большинстве устройств Android.

Помимо нового редактора для видео, в Google Photos появились новые функции редактирования, которые доступны только для платных пользователей — подписчиков тарифного плана Google One. Ранее они были доступны только для смартфонов фирменной линейки Pixel. Это функции Portrait Blur и Portrait Light, которые используют систему искусственного интеллекта для размытия фона на портретах и настройки света в области лица.

Функции Blur и Color Pop с использованием информации о глубине остаются бесплатными. Усиливать и регулировать цвет на снимке позволят фильтры Vivid, Luminous, Radiant, Ember, Airy, Afterglow и Stormy.

Новые функции редактирования будут доступны всем пользователям сервиса в ближайшие дни.