В Google Meet добавили «green room» для предварительного просмотра видео перед звонком

Компания Google добавила полезную функцию под названием «green room» в сервис Google Meet.

Новая функция позволяет быстро проверить готов ли пользователь к предстоящему видеозвонку с технической стороны. Можно проверить работают ли периферийные устройства (веб-камера, микрофон, наушники и т.п.), а также стабильность интернет-соединения.

Чтобы попасть в «green room» необходимо нажать на кнопку «Check your audio and video» («Проверить звук и видео») под вашим видеопотоком. Затем появится окно, в котором доступны все ваши периферийные устройства. После выбора необходимых девайсов пользователю предлагается записать небольшой ролик для проверки. Затем можно воспроизвести ролик и при необходимости, заново пройти процесс настройки.

Функция «green room» уже доступна как для пользователей Google Workspace, так и для личных аккаунтов.