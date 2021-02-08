В Европе представлен QLED-телевизор Xiaomi Mi TV Q1 с диагональю 75 дюймов за 1299 евро

Компания Xiaomi представила на европейском рынке smart-телевизор Mi TV Q1.

Новинка оснащается почти безрамочным 75-дюймовым QLED-дисплеем с разрешением 4K и частотой обновления 120 Hz. Заявлена поддержка расширенного динамического диапазона HDR10+, а технология полного локального затемнения со 192 отдельно регулируемыми зонами позволяет добиться контрастности 10000:1. Говорится о 100% охвате цветового пространства NTSC. В телевизоре установлены стереодинамики мощностью 30 Вт и есть поддержка технологий объемного звучания Dolby Audio и DTS-HD.

Mi TV Q1 выполнен на процессоре MediaTek MT9611, который содержит четыре вычислительных ядра с тактовой частотой до 1,5 GHz и графический ускоритель Mali G52 MP2. Объем оперативной памяти составляет 2 Gb, вместимость флеш-накопителя — 32 Gb.

Есть адаптеры беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth 5.0, а также сетевой контроллер Ethernet с возможностью передачи данных со скоростью до 100 Мбит/с. Реализована поддержка интерфейса HDMI 2.1. Для подключения периферийных устройств и внешних накопителей доступны два порта USB. Встроенный микрофон позволяет активировать виртуального помощника Google Assistant для поиска информации в интернете и управления умным домом. Телевизор работает под управлением операционной системы Android TV 10.

В продажу smart-телевизор Xiaomi Mi TV Q1 75 поступит в марте по цене 1299 долларов.