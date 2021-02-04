04.02.2021

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяSoftwareИгрыВ Epic Games Store началась раздача For The King и Metro: Last Light Redux

В Epic Games Store началась раздача For The King и Metro: Last Light Redux

Epic Games Store

На этой неделе в Epic Games Store можно бесплатно забрать две игры — For The King и Metro: Last Light Redux.

For The King – стратегия с ролевыми элементами. Главные герои — искатели приключений, которые соглашаются помочь правителям родного королевства Фарул справиться с опасностями. Поддерживается локальный и сетевой кооператив.

Metro: Last Light Redux — это обновленная версия сиквела Metro 2033.

Обе игры можно забрать до 11 февраля.

Следующей бесплатной игрой в Epic Games Store станет космическая ролевая стратегия Halcyon 6.

ТЕГИ:
Создан Telegram-бот, позволяющий звонить с подменой номера и изменением голоса
Новости по теме
Игры
Epic Games Store бесплатно отдае
Игры
В Epic Games Store началась разд
Игры
В Epic Games Store проходит разд