В Epic Games Store началась раздача For The King и Metro: Last Light Redux

На этой неделе в Epic Games Store можно бесплатно забрать две игры — For The King и Metro: Last Light Redux. For The King – стратегия с ролевыми элементами. Главные герои — искатели приключений, которые соглашаются помочь правителям родного королевства Фарул справиться с опасностями. Поддерживается локальный и сетевой кооператив.  Metro: Last Light Redux — это обновленная версия сиквела Metro 2033.  Обе игры можно забрать до 11 февраля. Следующей бесплатной игрой в Epic Games Store станет космическая ролевая стратегия Halcyon 6.