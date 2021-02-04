В Epic Games Store началась раздача For The King и Metro: Last Light Redux

На этой неделе в Epic Games Store можно бесплатно забрать две игры — For The King и Metro: Last Light Redux.

For The King – стратегия с ролевыми элементами. Главные герои — искатели приключений, которые соглашаются помочь правителям родного королевства Фарул справиться с опасностями. Поддерживается локальный и сетевой кооператив.

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Metro: Last Light Redux — это обновленная версия сиквела Metro 2033.

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Обе игры можно забрать до 11 февраля.

Следующей бесплатной игрой в Epic Games Store станет космическая ролевая стратегия Halcyon 6.