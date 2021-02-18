В Epic Games Store началась раздача Absolute Drift и Rage 2
На этой неделе в Epic Games Store бесплатными станут два проекта — гоночная игра Absolute Drift и шутер Rage 2.
Absolute Drift — гоночная аркада от студии Funselektor Labs. В игре доступно шесть машин с уникальными характеристиками, а также три режима игры, 24 трассы и пять локаций для свободной езды.
Rage 2 — сиквел шутера от id Software, действие которого происходит спустя 30 лет после событий первой части. Главный герой — рейнджер по имени Уокер ведет борьбу с Правительством.
Обе игры можно забрать до 25 февраля.
Следующей бесплатной игрой в Epic Games Store станет Sunless Sea.