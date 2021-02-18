18.02.2021

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В Epic Games Store началась раздача Absolute Drift и Rage 2

Epic Games Store

На этой неделе в Epic Games Store бесплатными станут два проекта — гоночная игра Absolute Drift и шутер Rage 2.

Absolute Drift — гоночная аркада от студии Funselektor Labs. В игре доступно шесть машин с уникальными характеристиками, а также три режима игры, 24 трассы и пять локаций для свободной езды.

Rage 2 — сиквел шутера от id Software, действие которого происходит спустя 30 лет после событий первой части. Главный герой — рейнджер по имени Уокер ведет борьбу с Правительством.

Обе игры можно забрать до 25 февраля.

Следующей бесплатной игрой в Epic Games Store станет Sunless Sea.

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