В Азербайджане представлена онлайн-платформа для клиентских отзывов Bildir.az

Проект Bildir.az стартовал чуть более месяца назад, но уже привлек внимание большого числа пользователей и компаний. Целью платформы является упрощение процесса обратной связи потребителей и создание культуры управления отзывами в нашей стране.

Мы живем в эпоху, когда конкуренция во всех сферах бизнеса чрезвычайно высока, и даже небольшая ошибка или несвоевременная реакция на затруднения, которые клиенты испытывают с покупками, могут привести к огромным потерям для компании.

Долгие годы существовала уверенность, что недовольный клиент может обсудить свой личный опыт в среднем лишь с 10 людьми, но теперь ситуация коренным образом изменилась. Современный потребитель может поделиться своим отзывом в социальных сетях с тысячами других пользователей одним щелчком мыши.

Клиентский опыт может быть положительным или отрицательным, что в свою очередь приводит к удовлетворенности или к жалобам. Bildir дает возможность клиентам детально делиться обратной связью, выбирать рейтинг компаний, прикладывать фото-доказательства, а также влиять на показатель лояльности — NPS*. Компании, являющиеся официальными партнерами платформы, получают доступ к личному профилю, откуда могут отвечать на отзывы клиентов под своим брендом, управлять жалобами посредством специально созданного процесса, а также получать автоматические уведомления и иметь возможность редактировать информацию о бренде.

С целью соблюдения достоверности и цензуры, отзывы публикуются после детальной проверки со стороны администрации сайта. Сервис также предполагает обязательную регистрацию пользователя на платформе.

Net Promoter Score — глобальный метод измерения лояльности клиентов

Одной из наиболее важных функций платформы Bildir.az является опрос NPS, который предоставляется при публикации отзыва со стороны клиента для измерения его лояльности.

NPS измеряется вопросом «Какова вероятность того, что вы порекомендуете компанию/товар/бренд своим друзьям/знакомым/коллегам?».

* Net Promoter® и NPS® являются зарегистрированными товарными знаками Bain & Company, Satmetrix Systems и Fred Reichheld