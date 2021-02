В 2021 году в Google Stadia выйдет 100 игр

Команда Google объявила о расширении библиотеки игр сервиса Stadia. В этом году в сервисе появится более 100 новых игровых приложений. Google назвала 9 проектов, которые появятся на платформе в ближайшее время.

23 февраля в Stadia появится платформер Shantae: Half-Genie Hero Ultimate Edition. Компания отмечает, что это первый вариант игры, поддерживающий разрешение Full HD. Проект включает в себя все дополнения и режимы, которые выходили ранее. В этот же день выйдет Shantae: Risky’s Revenge – Director’s Cut.

2 марта – аркадный шутер с видом сверху It came from space and ate our brains, 17 марта – футбольный симулятор FIFA 21, 26 марта – платформер Kaze and the Wild Masks, 23 апреля – детективная драма Judgment, от разработчиков знаменитой серии Yakuza.

У остальных трех проектов — Killer Queen Black, Street Power Football и Hellpoint – точной даты пока нет.