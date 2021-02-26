В 2020 году основными киберрисками в Азербайджане были фишинг и локальные угрозы

По данным «Лаборатории Касперского»*, в 2020 году с локальными угрозами (то есть теми, которые были обнаружены на компьютерах или подключённых к ним съёмных носителях — флешках, картах памяти, внешних жёстких дисках и т.д.) в Азербайджане столкнулись 44% домашних пользователей и 35% корпоративных. Риску же заражения в интернете подверглись 11% домашних и 7% корпоративных пользователей. В 2020 году пользователей Азербайджана чуть чаще стали атаковать банковские троянские программы.

За год решения «Лаборатории Касперского» заблокировали почти 495 тысяч попыток перейти на фишинговые сайты. Примерно пятая часть таких ресурсов относилась к скаму. Под этим термином понимаются объявления, в которых злоумышленники заманивают пользователя на фальшивую страницу обещанием денежного вознаграждения. Размер фейковых выплат не завышают, чтобы предложение казалось реалистичным. Когда человек проходит все этапы опроса или анкеты, его просят перевести «закрепительный платёж». В итоге никаких денег он не получает, а «комиссия» уходит злоумышленникам.

«Локальные угрозы по-прежнему занимают существенную часть общего ландшафта. В прошлом году в Азербайджане с ними столкнулись почти половина домашних пользователей и более трети корпоративных. Очень часто это происходит из-за низкого уровня цифровой грамотности. Вот почему мы считаем, что необходимость повышать осведомлённость о киберугрозах остро стоит как перед сотрудниками компаний, так и перед домашними пользователями. Тренинги с упором на практические задания по отработке нужных навыков — мера, которая способна в значительной степени укрепить информационную защиту предприятия», — рассказывает Мушвиг Мамедов, представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

Для защиты от киберугроз «Лаборатория Касперского» рекомендует придерживаться следующих правил:

не переходить по сомнительным ссылкам из писем, сообщений в мессенджерах или SMS;

регулярно устанавливать обновления для операционной системы и приложений;

устанавливать приложения только из официальных магазинов;

использовать сложные и разные пароли для учётных записей;

регулярно копировать важные данные со своего устройства в облако, на USB-флешку или жёсткий диск;

не давать приложениям доступ к тем функциям, которые им не нужны;

установить надёжное защитное решение, такое как Kaspersky Internet

Кроме того, компаниям рекомендуется проводить тренинги, которые позволят повысить киберграмотность сотрудников. Например, автоматизированная платформа Kaspersky ASAP помогает развить навыки безопасного поведения и сформировать устойчивые привычки. Решение позволяет оценить текущие знания сотрудника в сфере кибербезопасности, определить в соответствии с этим набор навыков, необходимых именно ему в зависимости от его рабочих обязанностей и профиля риска, и выстроить график прохождения программы.

*Данные получены на основе анонимизированной статистике срабатывания решений «Лаборатории Касперского» в Азербайджане за 2020 год.