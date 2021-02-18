Toshiba анонсировала жесткий диск серии MG09 вместимостью 18 Tb

Компания Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation анонсировала новый жесткий диск серии MG09.

Устройство выполнено в 3,5-дюймовом форм-факторе с толщиной корпуса 26,1 мм. Вместимость накопителя составляет 18 Tb. Скорость вращения шпинделя составляет 7200 оборотов в минуту, емкость буфера — 512 Mb. Скорость передачи данных заявлена на уровне 268 Мбайт/с.

Новинка будет доступна в вариантах исполнения с интерфейсом SATA и SAS: в первом случае пропускная способность достигает 6 Гбит/с, во втором — 12 Гбит/с. Задействована система Flux Control Microwave Assisted Magnetic Recording (FC-MAMR).

Средняя заявленная наработка на отказ (показатель MTBF) достигает 2,5 млн. часов. Имеются функция полного мгновенного удаления информации (Sanitize Instant Erase) и средства аппаратного шифрования.

Пробные поставки накопителя Toshiba планирует в конце следующего месяца.