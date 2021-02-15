Tesla построит завод по производству электромобилей в Индии

Компания Tesla построит завод по производству электромобилей в индийском штате Карнатака, расположенном на юге страны. Об этом сообщило правительство штата.

В январе компания Tesla зарегистрировала в Индии дочернюю компанию Tesla Motors India and Energy Private Limited с офисом в Бангалоре (административный центр штата).

По сообщению информационного агентства India Today, главный министр штата Карнатака Б.С. Едиюраппа (B S Yediyurappa) в субботу официально подтвердил это решение. «Американская фирма Tesla запустит производство электромобилей в Карнатаке», — говорится в его заявлении. Ранее он сообщил в Twitter, что Tesla откроет центр исследований и разработок в Бангалоре, но вскоре после этого удалил свой твит – вероятно чиновник поторопил события.

О том, что Tesla официально выйдет на рынок Индии в 2021 году, Илон Маск (Elon Musk) заявил еще в октябре прошлого года.

Индия стремится снизить свою зависимость от нефти и сократить загрязнение окружающей среды, но пока ее планы по продвижению электромобилей тормозились из-за отсутствия инвестиций в их производство и развертывание необходимой инфраструктуры.